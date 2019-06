Google i Youtube cauen a nivell mundial

Mapa de la caiguda de Google Foto: Downdetector

Mapa de la caiguda de Youtube Foto: Downdetector

Google i Yotube pateixen caigudes dels seus servidors a nivell mundial. Segons assenyalen diversos portals que controlen i monitoritzen el funcionament d'aquestes plataformes , al voltant de les nou del vespres s'han començat a notificar alertes per tot el món, com es pot veure en el mapa, en el cas de Google.Les caigudes més importants han estat a Europa i als Estats Units, amb una elevada xifra de notificacions, alarmes i deteccions de pèrdua del funcionament. Rússia també s'ha vist afectada, com els servidors a Espanya i Catalunya, en especial amb Google. El servei de YouTube està afectat també des de la mateixa hora. El mapa de la plataforma de vídeos també adverteix de les caigudes arreu del planeta.

