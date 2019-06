L'únic encertant de l'«Euromillones» a l'Estat segella el seu premi a Cerdanyola del Vallès

El sorteig d'Euromillones d'aquesta setmana, celebrat el passat divendres, ha tingut tres guanyadors i l'únic de l'Estat espanyol ha segellat la seva butlleta a Cerdanyola del Vallès. Concretament, a l'administració del carrer Sant Antoni del municipi vallesà.Aquest veí cerdanyolenc s'endurà 74.603,75 euros per haver encertat els cinc números del sorteig. Només hi ha hagut un vencedor, de segona categoria (5+1) que s'embutxacarà gairebé un milió d'euros, 960.928,77.La combinació guanyadora d'Euromillones ha estat 1, 23, 24 , 26 i 35 i les estrelles, 1 i 11. La recaptació ha estat de 48.654.621,40 euros i la setmana vinent, en el sorteig d'aquest dimarts, hi ha un bot que en el cas d'haver-hi un únic encertant podria endur-se 24 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor