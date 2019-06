Un manifest de personalitats afins als comuns reclama un tripartit entre Colau, Maragall i Collboni

Ball de manifests aquest diumenge arran de la governabilitat a la ciutat de Barcelona. Després d'un document de personalitats polítiques, socials i civils per a donar suport a un possible pacte entre Ernest Maragall i Ada Colau, arriba ara un altre manifest on reclama un tripartit entre Colau, el mateix Maragall i Jaume Collboni "Per un govern d'esquerres a Barcelona" és el títol del document que es pot trobar en aquesta web. Dividit en tres punts, els signants reclamen principalment "respondre a la majoria d'esquerres expressades pels ciutadans" de la capital catalana i "trobar una sortida dialogada i acordada a la qüestió catalana", entre d'altres qüestions.Persones de l'àmbit polític, de la cultura, del món acadèmic i diversos cercles són alguns dels signants. Entre ells hi trobem els directors de cinema Carla Simón, Elena Trapé i Cesc Gay, el catedràtic de dret constitucional Javier Perez Royo, l'ex-secretari general de CCOO, Joan Carles Gallego, l'actor Antonio de la Torre o el periodista Guillem Martínez, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor