Un manifest de personalitats polítiques i civils demana el pacte ERC-Colau

Diverses personalitats de l'àmbit polític, social i civil han demanat el pacte d'investidura entre Ernest Maragall i Ada Colau per l'Ajuntament de Barcelona. "Demanem, sabent que cada organització decidirà sobiranament, en aquest sentit a Esquerra Republicana i Barcelona en Comú que negocïin amb generositat i posin la ciutat i la seva gent al centre", expliquen en el manifest, publicat en aquesta web. Entre els signants s'hi troben persones tant de l'entorn d'ERC com dels comuns, però també s'hi han afegit de la CUP, com el periodista David Fernández. Entre els noms destacats que firmen el document hi són Joan Tardà, Toni Soler, Arcadi Oliveras, Jordi Muñoz, Ruben Wagensberg, Joan Manuel Tresserras, entre d'altres.El manifest, dividit en tres punts principals, resa així en el primer punt: "Pensem que la millor opció per la ciutat, d’entre totes les possibles, és un acord entre Esquerra Republicana i Barcelona en Comú per conformar un govern fort, d’esquerres i compromès amb els drets civils i democràtics".

