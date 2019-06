Detingut un home que brandava una arma d'aire comprimit a la Rambla de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que ha amenaçat els vianants de la Rambla de Barcelona amb una arma d'aire comprimit. Segons ha explicat Betevé , l'incident s'ha produït al carrer Escudellers, on diversos turistes han vist com l'home amenaça amb una arma "de grans dimensions". Aquests han avisat als Mossos, que han activat l'alerta terrorista.Diverses patrulles de la policia catalana s'han desplaçat cap al centre de la capital catalana per reduir l'home i aquest els ha disparat. L'home s'ha refugiat al replà de l'interior d'uns pisos de la zona i els Mossos l'han intentat detenir, fet que ha provocat la seva resistència i ha acabat ferint tres agents.La zona ja està completament assegurada, informa el mitjà públic barceloní, i l'home ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Les Corts, per delicte d'amenaça i atemptat contra els agents de l'autoritat.

