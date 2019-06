El candidat de Ciutadans a les europees és partidari d'investir Colau

¿Se puede votar a una opción mala? ¿Se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malisima alcaldesa? Claro que se puede, si es para evitar un resultado aún peor, quizás catastrófico: que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona. https://t.co/d6p6jQEQcL — Luis Garicano (@lugaricano) 2 de juny de 2019

Luís Garicano, candidat de Ciutadans a les eleccions europees, ha fet una piulada des del seu compte personal a Twitter on "demana" investir Ada Colau per tal que no governi Ernest Maragall ni l'independentisme.L'eurodiputat electe ha compartit un article a les xarxes on es posiciona en favor d'investir Colau "tot i que sigui una mala opció". Assenyala que "és per evitar un resultat catastròfic", referint-se a que l'independentisme governi l'Ajuntament de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor