FOTOS La cursa solidària Women Race de Sabadell marca un nou rècord de participants

Les participants durant la cursa Foto: Juanma Peláez

Bona jornada matinera d'esport a Sabadell Foto: Juanma Peláez

Bon ambient a la sortida de la cursa Foto: Juanma Peláez

La cursa Women Race d'El Corte Inglés, celebrada aquest diumenge a Sabadell, ha establert un rècord en la cinquena edició: 2.156 participants. Bona resposta de la ciutadania, especialment del sector masculí, que ha doblat les inscripcions: de 151 a 299. Unes dades que l'organització fa que considera "confirmen la bona salut" de la prova.Una altra de les notes positives serà l’entitat beneficiària, Oncolliga, que, amb tota probabilitat, rebrà una xifra superior als 23.000 euros de l’any passat . Una quantitat que és fruit, no solament del nombre d’inscripcions, sinó també de la venda de productes solidaris, com samarretes i mocadors, i de l’aportació al Dorsal 0 d’aquelles persones que no poden córrer, però han volgut deixar alguna aportació voluntària.la cita atlètica, que ha servit per tancar la Festa de l’Esport de Sabadell, ha consistit en cinc quilòmetres per zones cèntriques de la ciutat com la Ronda Zamenhof, Via Massagué, Rambla, Avinguda Onze de Setembre i l’Avinguda Francesc Macià, que ha estat inici i final de la cursa.

