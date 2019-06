L'escola Serra i Hunter de Manresa guanya el Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La proposta dels alumnes de cinquè A de l'escola Serra i Hunter de Manresa s'ha endut el primer premi del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català de la Plataforma per la Llengua . Sota el títol d'"Escapa't de la llengua", barrejava la llengua en un entorn de tauler, cooperació i escape-room. El segon premi ha estat per "El Robot va a l'escola", dels alumnes de cinquè de l'escola Lavínia de Barcelona, i el tercer per l'escola Mestral, de Sant Feliu de Llobregat, amb el joc "En saps prou, de català?" creat per l'aula de cinquè de Primària.El certamen, que enguany ha arribat a la cinquena edició, ha comptat amb la participació de 184 aules de cinquè i sisè de Primària de Catalunya, la Franja de Ponent i el País Valencià. L'entrega de premis s'ha dut a terme aquest diumenge a l'Auditori de Barcelona, en un acte presentat per l'actriu i escriptora Estel Solé i amb la participació del mag Sermagus.La iniciativa enguany ha comptat, per primera vegada, amb propostes d'escoles del País Valencià i, de cara a l'any vinent, s'hi sumaran centres de les Illes Balears i l'Alguer.Tots tres projectes guanyadors han rebut un trofeu obra de Joan Mundó. A més, "Escapa't de la llengua" s'exposarà aquest estiu al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. Paral·lelament, el jurat ha atorgat nou accèssits a jocs presentats per escoles de Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Castellar del Vallès, Olot, Almassora i Polop.Aquest any el concurs ha comptat amb un jurat d'excepció, format per Màrius Serra, Salvador Alsius, Oriol Comas, Joaquim Dorca, Jaume Cela, Laia Maurí i Maria Rosa Mateu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor