Aragonès lamenta que el «155 polític segueix marcant el dia a dia» un any després

El vicepresident Aragonès també ha afirmat aquest diumenge que al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "se li han acabat les excuses" per trobar una "sortida dialogada i democràtica" al conflicte català i "començar un diàleg que és inevitable".Ha reaccionat així al fet que en la clausura de la 35a edició de les jornades del Cercle d'Economia de Sitges no es referís a la situació política catalana ni respongués a la proposta que havia fet el vicepresident català el dia abans davant el mateix auditori de recuperar el Pacte de Pedralbes. Aragonès ha assenyalat que Sánchez té la "predisposició de l'independentisme català" i les "majories al Congrés" i li ha reclamat "anar per feina".

Aragonès ha recordat que en la seva intervenció de divendres al Cercle d'Economia va proposar recuperar el document signat al desembre al Palau de Pedralbes i que "dona marge per començar un diàleg que és inevitable". "Evidentment ens hem de seure a la taula i parlar", ha insistit el vicepresident, que al mateix ha deixat clar que el Govern no renunciarà a l'objectiu final de la independència perquè "és el projecte de futur per a aquest país".

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha lamentat que el "155 polític segueix marcant el dia a dia" un any després que s'aixequés el "155 formal" coincidint amb la formació de nou Govern a Catalunya.En aquest sentit, ha dit que encara s'utilitza "per excloure diputats del Congrés i del Senat, els més votats de Catalunya, de les seves responsabilitats o fins i tot com en alguns municipis creen cordó sanitari contra l'independentisme". Aragonès, que aquest diumenge ha assistit a l'Aplec del Cargol, el Govern ha fet front a "molts reptes" en un context de pròrroga pressupostària, com per exemple l'aprovació d'una partida de 800 milions d'euros per garantir els serveis públics.Aragonès ha destacat que ho han fet "sols" i "sense ajuda de cap dels grups parlamentaris", amb qui espera trobar "sortides" un cop superats els dos cicles electorals.

