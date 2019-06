El numero dos d'Interior l'1-O culpa el CNI que no trobessin les urnes

José Antonio Nieto, número dos de Juan Ignacio Zoido durant la seva etapa com a ministre de l'Interior, ha assegurat que el CNI va ser el culpable de no trobar les urnes durant les setmanes anteriors a la celebració del referèndum de l'1-O. En una entrevista a El Confidencial, l'anterior secretari d'estat de seguretat repassa la seva declaració al Suprem en el judici de l'1-O, a més d'altres qüestions polítiques."L'objectiu era deslegitimar la performance de l'independentisme, que volia presentar l'1 d'octubre com un referèndum vàlid i legal", assegura Nieto, que durant el judici va ser un dels protagonistes al no poder demostrar amb declaracions clares sobre la suposada violència de la jornada electoral . "El tema de les urnes es creia que estava controlat i després va resultar que no era així, però he de dir que d'això no s'encarregaven les forces i cossos de seguretat de l'Estat", explica Nieto, que defensa les actuacions de la policia espanyola i la Guàrdia Civil."El CNI tenia una investigació oberta sobre les urnes, que era molt àmplia, esperaven que donés resultats i finalment, ja que no ... En fi, cal entendre-ho perquè fallar, vam fallar tots", sentencia. Durant l'entrevista, Nieto segueix recalcant com la Generalitat "va saltar-se la legalitat vigent", defensa l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i la gestió del govern de Mariano Rajoy.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor