VÍDEO Messi elogia Guardiola en una entrevista a l'Argentina: «Vaig tenir un mestre únic»

Lionel Messi sobre Pep Guardiola pic.twitter.com/mn3X1ohgNM — Ignacio Benedetti P. (@IgnacioABP) 1 de juny de 2019

Leo Messi es prepara per la Copa Amèrica amb la selecció argentina. En aquests dies previs, el millor jugador del món concedeix entrevistes pels mitjans del seu país natal, on aborda el futur de l'albiceleste, l'actualitat amb el Futbol Club Barcelona i diversos moments importants de la seva carrera. En aquest context, Messi ha tornat a elogiar Pep Guardiola amb molts compliments, assegurant que va ser "un mestre" per a ell, en una entrevista a Fox Sports Radio.Preguntat per si discuteix sobre tàctica amb els entrenadors, en l'actualitat amb Ernesto Valverde, Messi ho nega però que assegura que li agrada parlar-ne. Afirma que no qüestiona "com es juga" amb l'entrenador pertinent però destaca com d'únic va ser Guardiola per a les qüestions tàctiques del Barça."Et prepara cada partit de manera diferent. [...] Et deia que jugaríem d'una manera, passarien aquestes coses i ens mouríem d'una altra i després passava", explica Messi, que relata com Guardiola preparava cada partit per guanyar-lo d'una manera molt diferent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor