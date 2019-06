«Joan Carles I ha caçat ossos amb Putin»

El rei emèrit, Joan Carles I, aquest diumenge s'ha apartat de la vida pública , com va anunciar La Zarzuela fa uns dies. El Suplement de Catalunya Ràdio ha parlat amb la periodista que més el coneix, Pilar Urbano, que ha deixat diversos titulars, com ara aquest: "Ha caçat ossos amb Putin"."A més de parlar de negocis, també caça, aquesta caça exòtica", ha dit la periodista. Ha fet referència aquest fet, ja que la felicitació de Nadal d'enguany del rei emèrit ha estat una pintura en la què apareix "a l'estil Carles III", caçant acompanyat d'un gos. "Es va equivocar, encara que no ho reconeix explícitament, tenir un luxe exòtic quan a tota Espanya estaven a punt de ser rescatats pel deute", ha recriminat l'experta.Urbano ha repassat diversos capítols de la vida del monarca com el 23-F, que ha definit com un "cop civil" amb la voluntat de "derrocar" el president Adolfo Suárez, que havia "donat el consentiment" Joan Carles I, ha explicat Urbano.Aquesta marxa coincideix amb els cinc anys de la seva abdicació. El monarca va anunciar aquesta adeu de la línia pública a través d'una carta que va enviar al seu fill, Felip VI. Precisava que, tot i que des de la seva renúncia al tron, havia desenvolupat activitats institucionals "amb el mateix afany de servei a Espanya i a la Corona" que li van inspirar durant el seu regnat, cinc anys després creu ha arribat el moment de "passar una nova pàgina" de la seva vida i retirar-se definitivament de la vida pública.A la carta, l'ex-cap d'Estat es dirigia ​​al seu fill com "Majestat, estimat Felip" i s'acomiadava: "Un grandíssim abraçada del teu pare". Des que va deixar el càrrec, la presència pública del monarca emèrit espanyol s'ha anat reduint a causa del seu mal estat de salut i dels diversos escàndols que envolten la família reial, des de l'afer Corinna fins a la corrupció del cas Nóos

