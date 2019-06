VÍDEOS Espectacular xoc d'un creuer contra un moll a Venècia

Cruise Liner Smashes Into Dock in Venice, Reportedly Injuring 4 People.#LateHumans pic.twitter.com/3dy73zixHJ — Humans Of Late Tourism (@LateHumans) 2 de juny de 2019

Un gran ensurt s'han endut els turistes i passatgers que aquest diumenge anaven a bord d'un gran creuer, i els que passejaven per la zona quan el vaixell ha impactat contra el moll de San Basilio, al canal de Giudecca de Venècia. Es tracta d'un MSC Opera i que ha deixat quatre persones ferides, segons informen mitjans locals.Tot i així, no s'ha registrat cap de gravetat. Tanmateix, no ha evitat que es veiessin imatges de pànic, amb gent corrent pel moll i alguns crits. El vaixell ha activat una sirena a mesura que s'ha apropat al moll i ha impactat contra un altre amarrat al port.Les imatges difoses per diferents persones a les xarxes socials es pot veure com s'aproxima el gran buc, sense control. El cas ja s'està investigant.

