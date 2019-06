La desfeta de les seccions del Barça a Europa a l'era Bartomeu

Jugadores del Barça femení celebren el pas a la final de la Champions Foto: @FCBfemeni

El juliol de 2015 Josep Maria Bartomeu era escollit com a president del FC Barcelona , després que a principis de 2014 l'adquirís de manera interina per la renúncia de Sandro Rosell per estar investigat per un delicte fiscal en el fixatge de Neymar . En aquests gairebé quatre anys amb Bartomeu al capdavant, com a president electe, només s'ha aconseguit sumar una Copa d'Europa. Va arribar el curs passat, de la secció d'hoquei patins.Enguany, només les jugadores del futbol femení han aconseguit arribar a la final i optar a guanyar el títol. Però van caure davant l'Olympique de Lió per 4-1 i es van quedar sense premi en la primera final europea de la història de la secció. L'última desfeta ha arribat aquest dissabte des de Colònia (Alemanya), on s'està disputant la Final a Quatre d'handbol. Els blaugrana van caure contra el Vardar per 27-29 en les semifinals. Eren els favorits a fer-se amb el triomf final i portar la desena Champions League a les vitrines.Una desil·lusió que se suma la de l'hoquei patins, que es va quedar fora de la final i, per tant, defensar la corona europea a la tanda de penals. Després de l'empat a un, l'Oporto va classificar-se per a la final al transformar una pena màxima i cap dels catalans. Dies abans, a Almaty (Kazakhstan), on es va disputar la Final a Quatre de futsal, l'equip tampoc va accedir a la final. Els d'Andreu Plaza van perdre 5-2 contra el Kairat. En el matx del tercer i quart lloc van vèncer al Movistar Inter (3-1).Tampoc el bàsquet ha portat bones notícies. De fet, la secció no va aconseguir bitllet per a la Final a Quatre de Vitòria. Van forçar el cinquè partit contra l'Anadolu Efes d'Istambul, però va caure 80-71.A tot això, cal sumar les derrotes del futbol. Especialment doloroses les últimes dues desfetes, enguany contra el Liverpool , amb un marcador de l'anada al Camp Nou de 3-0, i fa un any davant la Roma, als quarts de final.

