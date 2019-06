​VÍDEO Detingut un aficionat del Liverpool per abusar d'una noia i masturbar-se en públic

Detenidos cuatro ciudadanos británicos por diversas agresiones, entre ellas también a agentes de la @policia, en el marco del dispositivo de seguridad de la Final de la Champions League en Madrid. #UCLfinal pic.twitter.com/eK27dEAeFS — Policía Nacional (@policia) May 31, 2019

Un seguidor del Liverpool que participava ahir a la nit en la celebració a la Puerta del Sol amb motiu de la final de la Champions va ser detingut per masturbar-se en públic, abusar d’una turista italiana, a la que va tocar per sota la faldilla i a qui també va agredir quan li va recriminar, i per colpejar alguns policies, segons informen diverses agències.L’home, d’uns 30 anys, va ser enregistrat per nombroses persones enfilat a una tanca mentre es masturbava. La imatge ha estat difosa per les xarxes socials, on ja s’ha fet viral.D’altra banda, quatre seguidors britànics més van ser detinguts per agredir-se entre ells i a diversos agents de la policia.

