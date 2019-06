El govern basc haurà d'indemnitzar un pacient per estar més d'un any en llista d'espera

Un pacient ha estat indemnitzat amb 12.000 euros per part del Sistema Basc de Sanitat, Osakidetza, per estar més d'un any en llista d'espera per una operació de maluc. Segons informa eldiario.es , és la primera sentència contra l'organisme públic. Tot i així, des de l'acusació, el bufet d'advocats especialista en negligències mèdiques, Gómez Menchaca, va demanar 40.000 euros.L'home que, com recull la informació citant El Correo, va ser operat el passat 6 de febrer, després que es queixés que duia més d'un any esperant i podia generar-li problemes "per mantenir el seu lloc de feina". S'encarregava de netejar oficines, despatxos i hotels, però l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), abans de l'operació, el va declarar incapaç laboralment.La normativa basca fixa que per aquest tipus de procediments quirúrgics programats i no urgents a càrrec del sistema públic en 180 dies.

