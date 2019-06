L'Aeroport de Castelló adjudica dues noves rutes a Londres i Marsella

La societat pública Aeroport de Castelló (Aerocas) ha acordat adjudicar provisionalment i prosseguir amb el procés de contractació de les ofertes presentades per les aerolínies Wizz Air i Volotea per operar, respectivament, una ruta a Londres-Luton i una altra a Marsella durant un període de tres anys, segons informa el Diari la Veu La resolució d'Aerocas s'emmarca en la segona campanya del pla de posicionament de l'aeroport de Castelló en els mercats turístics internacionals, que va posar a licitació pública amb l'objectiu de captar noves rutes amb una vigència de tres anys. A la convocatòria, estructurada en tres lots amb operatives de diferent tipologia, van concórrer dues aerolínies: Wizz Air, que va optar als lots 1 i 2, i Volotea, que es va presentar al lot 2.L'oferta de Wizz Air consisteix en una ruta anual a Londres-Luton, amb una freqüència de dos vols setmanals. Aquesta connexió començaria en el primer trimestre del 2020 amb una previsió de 32.000 passatgers a l'any.L'oferta de Volotea contempla una connexió amb Marsella durant 29 setmanes, dins del període comprés entre abril i novembre, i una freqüència d'un vol setmanal. La previsió és de 8.000 persones per any.El secretari autonòmic de Turisme i president d'Aerocas, Francesc Colomer, ha manifestat la seva satisfacció amb el resultat del procés. Colomer ha destacat que les rutes adjudicades "tenen un marcat accent turístic i han de contribuir al desenvolupament del sector, que és l'objectiu que es persegueix".Segons ha assenyalat, "la nova ruta de Londres suposaria reforçar la connexió amb un mercat fonamental com el britànic". D'igual forma, Colomer ha subratllat la importància de la ruta de Marsella, "que constituiria la primera connexió de l'aeroport de Castelló amb França i facilitaria l'arribada de turistes d'un altre mercat europeu de primer nivell".D'altra banda, el director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha informat que l'entitat ha acordat iniciar un procés negociat amb publicitat per aconseguir l'adjudicació del lot 3, que no ha rebut ofertes en la primera fase del procés."Esperem que a través d'aquest mecanisme previst en la Llei de Contractes siguem capaços de cobrir també el lot pendent, de manera que podríem sumar tres noves rutes el 2020, amb la garantia que estarien operatives durant tres anys", ha assenyalat Bernat.Bernat ha recordat que la primera campanya de posicionament internacional de l'aeroport ha aconseguit tres rutes per al present any: una d'anual a Bucarest, que ja està en marxa, i dues d'estivals a Budapest i Katowice, que comencen a operar a mitjan juny.

