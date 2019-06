El cas de l'alcalde que depèn dels vots dels seus dos fills

Totes les llistes de les eleccions municipals a Castelló d'Empúries i l'Alt Empordà: noms i cognoms, partits, sigles i municipis

Les negociacions per configurar els governs municipals arreu de Catalunya estan deixant situacions d'allò més curioses. Una d'aquestes és a Castelló d'Empúries, en el si de la família de l'actual alcalde, Salvi Güell (ERC), tal com explica el diari Ara . El republicà opta a repetir a l'alcaldia i les converses per garantir-ho són amb la CUP, que té a dos dels tres fills a les llistes: Guillem, número 7, i Eloi, número 14. El sis regidors d'ERC, guanyador de les eleccions, segons les dades del Ministeri de l'Interior , més els tres de la CUP donarien la majoria absoluta en un ple amb 17 representants.Els dos van mantenir en secret l'afiliació al partit anticapitalista i no va ser fins a la precampanya quan ho van confessar al seu pare. L'alcalde, ara en funcions, admet que, en un primer moment, no s'ho va prendre gaire bé: "A aquest no el voten ni els seus fills!", exclama en clau de broma. Tot i així, celebra la discrepància política dins la família.Amb tot, els cupaires, com relata Guillem, no tenen grans crítiques contra les polítiques de l'anterior mandat, que a mitjans de 2016 va passar a estar compartit entre ERC i PDECat. Les visions oposades estan en el país, "traeixen l’esperit del referèndum", etziba Guillem. I afegeix Eloi: "Volen acontentar tothom".Les negociacions estan en marxa, però sense l'Eloi i el Guillem asseguts a taula debatent amb el seu pare. La data límit per conèixer el desenllaç, el proper 15 de juny.

