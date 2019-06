Joan Carles I deixa avui la vida pública

Joan Carles I deixa de treballar. Segons va informar fa uns dies la Zarzuela, el rei emèrit espanyol deixa a partir d'aquest diumenge, 2 de juny, de dur a terme "activitats institucionals" i "completa la retirada de la vida pública". Així li va comunicar a través d'una carta escrita al seu fill Felip VI, en què afirmava que havia pres aquesta decisió quan es compleixen cinc anys de la seva abdicació, l'any 2014.Segons diu, aquella renúncia va ser "un acte solemne" i "ple d'emoció" per al monarca. "Em va fer evocar, amb orgull i admiració, el record de tantes persones que van contribuir a fer possible la transició política i renovar el meu sentiment de permanent gratitud cap al poble espanyol, veritable artífex i principal protagonista d'aquella transcendental etapa de la nostra història recent ", diu el text, difós pel Palau de la Zarzuela.El rei Joan Carles precisa que, tot i que des de la seva abdicació, ha desenvolupat activitats institucionals "amb el mateix afany de servei a Espanya i a la Corona" que li van inspirar durant el seu regnat, cinc anys després creu ha arribat el moment de "passar una nova pàgina" de la seva vida i retirar-se definitivament de la vida pública."Amb una ferma i meditada convicció, avui t'expresso la meva voluntat i desig de donar aquest pas i deixar de desenvolupar activitats institucionals, a partir del 2 de juny", assenyala el text, afegint que pren aquesta decisió "des del gran afecte i orgull de pare "que sent per ell i amb la seva" lleialtat sempre". A la carta, l'ex-cap d'Estat es dirigeix ​​al seu fill com "Majestat, estimat Felip" i s'acomiada: "Un grandíssim abraçada del teu pare".Des que va deixar el càrrec, la presència pública del monarca emèrit espanyol s'ha anat reduint a causa del seu mal estat de salut i dels diversos escàndols que envolten la família reial, des de l'afer Corinna fins a la corrupció del cas Nóos. L'abdicació va arribar l'any 2014, i segons explicava en una entrevista aRecentment, a més, s'ha hagut d'extirpar diversos carcinòmes benignes a la pell, segons informa El Español , que afegeix que la seva salut -i com ho interpreten des de la Zarzuela- ha estat determinant en la retirada-

