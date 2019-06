L'exèrcit espanyol s'incrementarà en 7.000 soldats, el major creixement des de la democràcia

L'exèrcit espanyol tindrà 7.000 soldats més, en un pla que preveu l'augment de les forces armades fins a 2024 i sent la major crescuda del cos des de la instauració de la democràcia. Segons informa El País , el motiu d'aquest creixement és a causa de de la modificació del règim de conciliació laboral i familiar que reconeix com un "dret professional dels militars".Això ha provocat que els caps dels tres exèrcits (Terra, Armada i Aire) hagin demanat un augment d'efectius i que el govern espanyol ha concedit. Seran en el cas de les tropes i marineria les que creixeran amb més rapidesa, tot i que dependrà de la formació dels futurs soldats, que està previst l'acabin a l'acadèmia el 2024.En relació als membres de l'Exèrcit de l'Aire, la mateixa informació, ha apuntat que requereix de 5.000 soldats a curt termini, així com mecànics en aquesta especialitat. D'altra banda, l'Armada ha xifrat en uns 3.200 els efectius necessaris.

