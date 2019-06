VÍDEOS Rosalía arrasa al Primavera Sound

Nathy Peluso, un dels atractius de la nit. Foto: José M. Gutiérrez

Rosalia ha enlluernat el Primavera Sound 2019 Foto: José M. Gutiérrez





Gran moment amb Rosalía i James Blake cantant Barefoot in the park! #PrimaveraSound pic.twitter.com/F6Hg9r4SFH — PRIMERA FILA (@PrimeraFilaCat) June 2, 2019

Una de les grans figures de reaggeton, el colombià J Balvin Foto: José M. Gutiérrez

La darrera jornada del Primavera Sound al Fòrum va començar ben d’hora amb l’indie nacional de Cariño a l’escenari Adidas Original. La banda va tocar els seus temes caracteritzats per la dolçor, el naif i la felicitat que caracteritzen el gènere ja batejat com a tontipop. I és que entre els temes originals que la banda va tocar del seu primer àlbum, Movidas (Elefant records, 2018), i va destacar la versió que tenen del conegut tema Llorando en la limo de C. Tangana.Poc abans de les 8 del vespre l’escenari Pull&Bear es va omplir per escoltar una de les grans revelacions nacionals: la cantant d’origen argentí Nathy Pelluso. L’escenari va esdevenir tot una festa llatina amb temes que barregen la salsa, el tropicalisme i el R&B.Pelluso va escollir cançons del seu primer EP Esmeralda, autoeditat per Nathy Peluso Music l’any 2017, i el seu darrer senzill que compren el tema Natikillah (Tastet he floor, 2019). Sens dubte aquesta reina de La Sandunguera va ser un bon preludi per a tot el que la jornada esdevindria.Al mateix escenari, ja poc abans de les 10 de la nit va començar un dels plats forts d’aquesta edició del festival: Rosalía. La catalana va poder demostrar el seu talent i art un cop més gairebé un any després de presentar al Sónar El Mal Querer produït juntament amb El Guincho, enguany va ser diferent.El treballat directe i la gran quantitat de públic demostren que l’èxit de Rosalía no ha fet més que créixer des del el seu primer concert. Al Primavera però, l’artista va voler anar més enllà del seu àlbum incloent les seves col·laboracions amb artistes com J. Balvin a Con Altura o James Blake a Barefoot In The Park, amb aquest últim va poder cantar conjuntament. També va haver-hi espai, òbviament, per als seus grans èxits com Malamente o Di mi nombre. Fins i tot vam poder recordar una Rosalía del seu primer àlbum Los Àngeles (Universal Music, 2016) amb el tema Catalina, una versió de la cançó del gran mestre Enrique Morente. Sens dubte, un cop més Rosalía ha estat capaç de demostrar els fruits del seu dur treball consolidant-se com una de les artistes de casa nostre amb més nom internacional. Cal destacar que durant tota l’actuació Rosalía s’ha dirigit al seu públic en català, mostrant una imatge familiar i propera.L’escenari Seat va acollir a les 11 de la nit el concert d’una de les grans dives alternatives americanes: Solange va visitar el festival per segon cop quan l’any 2017 va venir a presentar el seu primer àlbum A Seat at The Table (Saint · Columbia, 2016). L’artista ha vingut aquest cop amb el seu darrer àlbum When I get Home (Columbia, 2019) que va presentar tot just el març passat. El Primavera Sound va ser l’excusa perfecte per a què l’artista americana presentés el seu nou àlbum a Europa. El concert ha anat combinant temes dels seus dos CDS.Entrada ja la mitjanit va arribar el torn d’una de les grans figures de reaggeton. El colombià J Balvin va convertir-se en l'ambaixador mundial de la música llatina de la nit al dia. Quatre discos, especialment aquell Energía de 2016, ja el van situar com la ment més innovadora del gènere. L’artista ha aprofitat per tocar els temes del seu darrer àlbum Vibras (Capitol latin, 2018) on el seu personal estil ha fet eclosió per convertir-lo en una de les figures més rellevants de l’escena musical llatinoamericana. L’escenari s’ha convertit en una autèntica festa amb temes com Si necesitas reggaeton dale i Contra la pared.Tot seguit a l’escenari del davant el britànic James Blake va demostrar en un espectacular directe que els canvis de registres i la incorporació de nous llenguatges és possible durant la carrera d’un artista sense que comporti la pèrdua de la seva pròpia identitat. Assume Form (Polydor, 2019) ha comportat la incorporació de sons i ritmes urbans dins la producció de l’artista. Un àlbum que compta amb col·laboracions d’artistes com la pròpia Rosalía o Kendrick Lamar. Aquests nous temes van incorporar el hip hop, el R&B o l’electropop. L’artista ha pogut compaginar els seus temes més antics que ja van sonar a edicions passades del Primavera amb els últims temes que s’apropen més a l’escena de la música urbana.L’irlandesa Róisín Murphy ha anat tancant l’edició d’enguany al Parc del Fòrum a dos quarts de tres de la matinada a l’escenari Primavera. Murphy ha celebrat amb força la seva tornada als escenaris interpretant temes d’àlbums com Hairless Toys (Clams & Clogs, 2015) i Take her up to Monto (RMS Studios, 2016). La seva electrònica pop va fer ballar al públic per acomiadar els concerts d’aquesta edició del Primavera Sound.

