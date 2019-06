VÍDEO Neymar publica a les xarxes els missatges íntims amb la noia que l'ha denunciat per violació

Neymar ha reaccionat aquest diumenge a la denúncia per violació que es va fer pública ahir i ha posat a les xarxes socials els missatges íntims de la dona que l'ha denunciat per provar que "no va passar res" i que tot és "una trampa"."A partir d'ara ho exposaré tot, exposaré tota la conversa que vaig tenir amb la noia, tots els nostres moments, que són íntims", ha dit a Instagram Neymar. Ho podeu veure a sota, en un vídeo que dura set minuts.Neymar va ser denunciat ahir per una violació, s egons informava el portal brasiler Uol . Els fets haurien ocorregut a París el passat 15 de maig. El rotatiu del Brasil ha informat de la denúncia a través de l'escrit presentat per part de la dona a la policia. El jugador del PSG hauria conegut a la noia a partir d'Instagram i l'hauria convidada a la capital francesa.Una comissaria de Sao Paulo està portant el cas. Segons informa el mitjà del Brasil, el capità de la canarinha hauria atacat la noia en un estat d'embriaguesa considerable, forçant-la. Pocs dies després, Neymar s'hauria incorporat a la concentració de la selecció brasilera.

