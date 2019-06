Maragall al «FAQS», en deu frases: «Estic convençut que seré el nou alcalde de Barcelona»

Ernest Maragall, candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, ha estat entrevistat al programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3. Cristina Puig ha conversat amb l'alcaldable republicà, on han parlat dels possibles pactes per a una possible investidura de Maragall, sobre la situació dels presos, les "operacions d'Estat" i les relacions amb els altres partits independentistes.Us resumim l'entrevista al FAQS en deu frases.1. "Estic convençut que seré el nou alcalde de Barcelona per la lògica democràtica i per respecte a la decisió dels ciutadans".2. "Ha aparegut una "operació d'Estat", que és contradictòria a la decisió dels ciutadans", sobre una possible investidura de Colau amb el suport de Valls i Collboni.3. Maragall aprofundeix en la temàtica de les "operacions d'Estat": "Si algú vol obrir vies de diàleg entre Catalunya i l'Estat, que no es confonguin perquè aquesta 'operació d'Estat' aprofundiria en el conflicte"4. "Si algú vol obrir vies de diàleg entre Catalunya i l'Estat, que no es confonguin, aquesta operació d'Estat aprofundiria en el conflicte".5. "És una de les possibilitats prescindir de Junts per Catalunya per governar la ciutat de Barcelona com a part d'una responsabilitat institucional i sobiranista"6. "L'anunci d'una investidura de Barcelona en Comú amb Ciutadans, Manuel Valls i el PSC pel mig. És un anunci d'inestabilitat permanent. El tripartit avui dia és impossible".7. "Tenir una "vicealcaldia" a l'estil Figueres és una idea. Ho parlaré amb els companys", sobre la possibilitat que Ada Colau sigui vicealcaldessa, com passa a la capital de l'Alt Empordà.8. "Des del 9-N del 2014 hem anat sumant majories. I seguirem fent-ho."9. Sobre un tripartit amb el PSC: "És el PSC una formació catalana? Sí. És una força que expressa posicions polítiques absolutament allunyades de la majoria social catalana? També".10. "No es pot oferir la ciutat a un acord d'aquells que han estat excloent-se durant la campanya".

