VÍDEO Un aficionat tira un ciclista al Giro d'Itàlia i aquest li clava diversos cops de puny

Incident violent al Giro d'Itàlia. En un dels moments de la vintena etapa de la famosa cursa ciclista italiana, un aficionat ha provocat la caiguda del ciclista Miguel Ángel López, de l'equip Astana. Les càmeres no han pogut recollir el moment que el tira a terra però si com després López li ha clavat diversos cops de puny quan l'aficionat era a terra.El ciclista colombià ha pogut continuar la carrera després de l'incident, en tornar a pujar a la bicicleta. Les càmeres del Giro, tal com es pot veure en el vídeo, també han captat com diversos aficionats interferien en la cursa dels professionals, intentant "animar-los" o empenyent les bicicletes després de caure.

