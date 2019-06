Mor un motorista a Guixers en sortir de la carretera

Un motorista ha mort aquest dissabte al matí a la LV-4241 a Guixers (Solsonès) en sortir de la carretera, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'alerta al voltant de les dotze del migdia, quan per causes que s'investiguen, la motocicleta ha sortit de la via al quilòmetre 43 i el conductor i únic ocupant del vehicle ha resultat ferit crític.Un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'hospital Sant Bernabé de Berga, on ha mort posteriorment. La víctima és un noi de 28 anys, veí de Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona). Arran de l'accident, s'han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies, una dotació dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter del SEM. La via ha tingut restriccions de trànsit durant dues hores.

