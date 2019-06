El Primavera Sound 2019 aconsegueix el rècord d’assistència i la paritat entre els artistes

L’organització del Primavera Sound s’ha mostrat més que satisfeta amb les xifres d'assistència, on esperen acabar superant els 220.000 assistents, segons han explicat a la roda de premsa d'aquest divendres, per fer balanç de l'edició d'aquest any. Avui es vol arribar a la barrera de les 63.000 persones, fet que comportaria un rècord d’assistència històric al festival. Un altre fet important a tenir en compte és la paritat de gènere entre els diferents artistes que han participat en aquesta edició, fet que l’organització espera que serveixi d’exemple per a la resta de festivals, tant nacionals com internacionals.De cara a l'any vinent, coincidint amb el 20è aniversari del Primavera Sound, s'ha anunciat l'expansió del festival a l'altra banda de l'Atlàntic. El Primavera Sound Los Angeles es celebrarà el 19 i 20 de setembre al conegut Los Angeles State Historic Park. El festival ha volgut escollir aquesta ciutat nord-americana tenint en compte el seu caràcter llatí, marítim i obert de la ciutat, on la gent escolta música de tota mena. Tot i així caldrà adaptar el festival al públic i realitats estatunidenques i intentar no perdre l'essència del Primavera Sound original barceloní. "Venim de Barcelona i anem a menjar-nos el món", ha assegurat un dels fundadors del festival.Pel que fa a Barcelona l'edició del 2020 se celebrarà del 4 al 6 de juny al tradicional Parc del Fòrum. Així i tot, la primera celebració d'aquest esperat aniversari arribarà abans, el 8 i 9 de novembre de 2019 es celebrarà a la ciutat de Benidorm el Primavera Weekender. Una celebració pensada per al públic més fidel que comptarà amb les actuacions de Belle & Sebastian, Mura Masa, Cigarettes After Sex i John Talabot entre d'altres. La celebració d'aquest especial esdeveniment ha comportat però que l'organització hagi de prescindir del Primavera Club durant el pròxim any.

