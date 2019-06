Eines de País recorda al Cercle d'Economia que «només representa els seus socis i no tot l'empresariat català»

Segons sosté Eines de País, el que crea inestabilitat "no és la possible via unilateral sinó el fet que els poders polítics i econòmics no respectin la voluntat del poble a decidir el seu futur". "Per tant, el procés s'allargarà fins que no s'accepti la voluntat popular, i això és el que generarà inestabilitat", indica.Pel que fa el trasllat de la seu social d'empreses catalanes a altres punts de l'Estat arran de l'1-O, que ha estat un els temes més destacats en les jornades d'aquest any, Eines de País constata que "només han canviat la el domicili social fiscal al registre i que per tant l'activitat segueix a Catalunya". "Si desitgen tornar-los a canviar en algun moment, seran benvinguts, però de cap manera això pot suposar un condicionant per a res ni es pot acceptar l'alarmisme social", afegeix.Per últim, Eines de País ha assenyalat que en la trobada del Cercle "ha perdut una oportunitat magnífica de reconèixer que un cop més l'any 2018 s'ha tancat amb un clar incompliment de les inversions compromeses per l'Estat, arribant a poc més del 10% del total de l'Estat quan la nostra contribució al PIB és gairebé del 20%".