Quines altres opcions té ERC (apart de pactar amb JxCat) per governar Manresa?

Manresa 2019 Totes les dades Cens total: 52.775 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.513 61,61% Abstencions: 20.262 38,39% Vots nuls: 112 0,34% Vots en blanc: 252 0,78% Partit Vots % Regidors

ERC Manresa ho té tot de cara a l'hora de formar govern a la ciutat. Malgrat l'escàs marge de la seva victòria, el Reial Decret 2568/1986 que regula l'organització, funcionament i règim jurídic dels ajuntaments, premia les forces més votades en les eleccions municipals fins al punt que un alcaldable alternatiu al de la força més votada necessita de la majoria de vots entre els regidors electes per ser investit. En canvi, al cap de llista de la força més votada només li cal que no es doni el cas anterior per adquirir la vara, encara que el seu partit hagi guanyat per només un vot i es trobi molt lluny de la majoria absoluta.En el cas de Manresa, amb els resultats de les eleccions municipals del passat 26 de maig , ERC, que té 8 regidories igual que Junts per Manresa, pot alentir les negociacions sense patir gens amb que se li formi un govern alternatiu. La majoria absoluta a Manresa s'estableix amb 13 regidors, i darrera d'ERC i Junts per Manresa, el PSC en va assolir 4, Fem Manresa 3 i Ciutadans, 2.Junts per Manresa necessitaria 5 regidors més que sumar als seus 8 per tenir força per negociar amb ERC l'alcaldia compartida que exigeix, però el PSC, que s'ha passat tota la campanya insistint en que no li faria fàstics a entrar al govern municipal, no hi arriba. Costaria vendre un acord amb el PSC, però si sumessin serviria, com a mínim d'amenaça cap a ERC.Qualsevol altra combinació amb més forces és molt difícil per no dir impossible. Fem Manresa no pactaria un govern amb Junts per Manresa i el PSC, i es fa molt difícil creure que Junts per Manresa acceptés incorporar Ciutadans a un pacte amb el PSC. Per això, Junyent va avisar dijous al vespre: "o alcaldia compartida o lideraré l'oposició" va venir a dir , entre altres coses perquè no hi ha cap altra possibilitat.En canvi, com marca el Reial Decret, la força més votada no necessita ningú més per governar, encara que no tingui majoria absoluta. Evidentment, una altra cosa serà la gestió del dia a dia en un govern en minoria, però la investidura de l'alcalde la tenen assegurada si no es forma una majoria alternativa que, a més a més, ha de ser absoluta.Descartada aquesta última possibilitat, ERC pot governar sola, amb 8 regidors, o pot sumar amb el PSC -fins a 12- o amb Fem Manresa -fins a 11. Tot i no necessitar-ho, sumar regidors al seu govern li permetrà no anar tan ofegat en el dia a dia, i ser més a prop d'una majoria absoluta en les decisions de pes que marquen el govern com poden ser els pressupostos.Durant la campanya, Marc Aloy ha marcat distàncies amb el PSC quan li han preguntat sobre aquesta possibilitat -"depèn de si és el mateix PSC que va aplicar el 155", ha insistit-, però també ha assegurat que podria asseure's amb tothom.Amb Fem Manresa, la situació no millora. Els anticapitalistes han dit per activa i per passiva que tenen 25 punts que s'han d'acomplir "en qualsevol negociació de pacte", i a més a més, encara són recents les enganxades que el líder republicà va tenir amb la CUP durant el darrer mandat, tot i que totes dues parts han intentat suavitzar-les.Malgrat tot, l'assemblea d'ERC va triar prioritzar el pacte amb Junts per Manresa el passat dimecres , i aquest és l'encàrrec que tenen els negociadors. Tres anys i mig de govern pesen i tot i que Junyent s'hagi posat dur amb l'alcaldia compartida, aquest és un temor que ja tenien els republicans de seguida que van pair la victòria i van comptar els vots de diferència entre les dues forces L'aposta de Junyent és forta i arriscada. La feina d'oposició s'observa com una experiència dura per algú acostumat a gestionar i liderar, i que ha estat el màxim responsable de Manresa durant vuit anys, però sap que les alternatives que té ERC tampoc no són innòcues.ERC pot governar sola, però 8 regidors per governar Manresa s'endevinen justos -CiU amb 9 a inici de l'anterior mandat es queixava d'això-, o acostumar-se a nous socis i noves exigències a partir d'ara, que també els generarà algun maldecap. Tot i així, és qui té menys a perdre.

