VÍDEO L'espectacular promoció de Nike del mundial femení de futbol amb l'aparició d'un periodista català

Un placer enorme compartir con todas un momento como este!! 👏🏻👏🏻 https://t.co/QBvOjFt63A — Gerard Romero (@gerardromero) 1 de juny de 2019

El mundial femení de futbol està a punt de començar. Aquest estiu se celebra a França el major esdeveniment d'aquest esport en categoria femenina, reunint les millors seleccions possibles. Com de costum, les grans marques aprofiten per crear anuncis d'alta categoria per a un certament d'alt nivell. Nike ha aprofitat per fer-ne un i de reivindicatiu, amb una gran sorpresa: un periodista català.Gerard Romero, de la redacció d'esports de RAC1, és un dels protagonistes d'aquest espot publicitari, on destaquen la varietat de seleccions que hi apareixen a més de diverses jugadores, com Lieke Martens, holandesa que juga al Barça.El Mundial començarà el pròxim 7 de juny, on es jugaran 52 partits i hi participaran 24 seleccions -8 menys que la categoria masculina-. L'actual campiona és els Estats Units. La selecció espanyola forma part del grup B, juntament amb Alemanya, la Xina i Sudàfrica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor