«Terra cremada», el còmic que presenta una distòpia on Catalunya és un camp de concentració espanyol

"Catalunya, segle XXI. L’antic pròsper país mediterrani, ara anomenat oficialment “Nordestepeninsular” està ocupat. Tot? Doncs sí, tot. Ni un llogaret del nord l’habita ja cap tribu disposada a rebutjar una i altra vegada l’invasor". Aquesta és la carta de presentació del còmic Terra cremada , un projecte de l'autor Pau Pèrrim on il·lustra una distòpia molt peculiar: Catalunya és un camp de concentració espanyol arran del referèndum de l'1-O.Unes 70 pàgines d'il·lustracions amb un escenari gairebé apocalíptic per a les terres catalanes. Els autors, però, expliquen que tota coincidència amb la realitat és fruït de l'atzar, ja que ells presenten un futur distòpic. La Fundació Reeixida és un dels impulsors del projecte, on des de la plataforma Tot Suma, demanen la participació individual o col·lectiva per a finançar el còmic i que pugui arribar a les llibreries en format paper.El format d'aquesta plataforma de mecenatge, on ja tenen gairebé la meitat dels 6.500€ que reclamen, permet a cada usuari aportar una quantitat exacte i, a canvi, rebrà un obsequi. El còmic, de temàtica orwelliana, ja ha estat aplaudit per diverses persones a la xarxa com Jordi Borràs o Gabriel Rufián.

