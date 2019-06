Manifestació a Barcelona contra la insuficiència de places d'educació pública

Mig centenar de persones s'han manifestat aquest dissabte a la plaça de Sant Jaume convocades per la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat. El col·lectiu denuncia que 131 famílies a P3 i 135 a 1r d'ESO s'han quedat sense plaça a escoles públiques del seu districte després del sorteig del Consorci d'Educació.Les famílies han protestat amb el lema "L'educació no és un sorteig. Volem escola pública i de proximitat" al mateix temps que aixecaven les pancartes amb el número de sorteig que els havia tocat i formaven un cercle amb cadires pels nens com si es tractés d'una classe.La portaveu de la plataforma Míriam del Río demana al Consorci d'Educació que faci "una bona previsió del nombre d'alumnes escolaritzats des de fa 9 anys perquè ningú es quedi sense plaça en acabar la primària". "El Consorci d'Educació té les dades suficients perquè saben la demanda i l'escolarització de 6è de Primària" i afegeix que "el fet d'anar a sorteig, implica que més de 79 famílies s'hagin quedat sense escolarització en primeres opcions per manca d'oferta", ha assegurat.La plataforma també posa el focus sobre les escoles concertades, amb l'argument que aquests centres compten amb places reservades, cosa que no passa a les escoles públiques.

