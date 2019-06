​On són forts els partits a Granollers?

Anàlisi de les dades de votació a Granollers Foto: Xavi Guijarro

Les eleccions del diumenge passat van donar una nova majoria a Josep Mayoral i el PSC a Granollers. Els socialistes, de fet, van guanyar a 63 de les 67 meses electorals que hi havia a la ciutat. Entrant més al detall de les dades, es poden extreure conclusions interessants. El sociòleg Xavi Gujarro ha fet públic l’estudi que ha fet de les dades que ofereixen els comicis municipals i que va més enllà de la victòria per golejada de Mayoral. Aquest és el seu anàlisi:Les dades mostren el percentatge de vot que cada partit obté en una secció censal o barri respecte els vots total que ha obtingut el partit. Per això, la mirada posa de manifest on són forts els partits, independentment de si aconsegueixen més o menys vots. Ho mostra de forma més nítida. Sinó, només s’observaria que en –gairebé- totes guanya el PSC, i donaria poca informació nova.Amb aquesta mirada podem concloure que, si bé a tots els barris hi ha de tot, és possible identificar caràcter diferents de barri en mitjana. Raonablement, aquestes diferències les podem atribuir a la diferent composició social dels barris. El vot, com a expressió que és –almenys en part- de les condicions de vida de les persones, ho reflecteix a partir d’aquestes dades: cada partit, cada ideologia, troba suports diferents en barris diferents.Per observar això es poden interpretar les dades a partir de l’eix nacional (independentistes o no) i social (esquerra-dreta). Les dades mostren que tots dos són molt rellevants a l’hora de produir diferències en la distribució del vot.En primer lloc, es pot observar que dins el bloc independentista hi ha diferències segons l’eix esquerra-dreta (Gràfic inferior). Els eixos social i nacional, per tant, no són independents l’un de l’altre: la gent és conscient quan vota independència situant-se més a l’esquerra o més a la dreta, o vota unionisme situant-se més a l’esquerra o més a la dreta.Si bé tots els partits independentistes són forts als barris del Centre i Joan Prim (obtenen un percentatge de vot superior a la mitjana), Junts per Granollers i Primàries ho són molt més que la CUP i ERC. Aquests dos, en canvi, no es veuen penalitzats en barris com Sant Miquel o Tres Torres. Sant Miquel o Tres Torres, com es veu en el gràfic inferior, es caracteritzen per votar més esquerres. És interessant destacar que el patró de vot a Primàries es altament coincident amb el de Junts per Granollers: per tant, es pot intuir que el perfil social i ideològic de tots dos és molt similar.Centrant la mirada en els partits unionistes, veiem clarament com estan penalitzats als barris on eren forts els independentistes (Centre i Joan Prim). Tot i això, també en aquest cas no tots obtenen els vots als mateixos llocs. En aquest cas, si atenem a on els voten, els dos partits que s’assemblen molt són el PSC i C’s. Especialment a Sant Miquel i Tres Torres, però també lleugerament al barri Congost i Granollers Nord.Per reforçar aquesta mirada, s’analitza el coeficient de correlació entre els patrons de vot de tots els partits (Gràfic 3 de la infografia). Aquesta mesura estadística varia entre 0 i 1. Com més proper a 1, més correlació. En aquest sentit:-El patró de vot que més s’assembla al de C’s és el del PSC (Coeficient de 0,829)-El patró de vot que més s’assembla al de Junts per Granollers és el de Primàries (Coeficient de 0,947)-El patró de vot que més s’assembla al de la CUP és el d’ERC, i viceversa (Coeficients de 0,915)-El patró de vot que més s’assembla al de GEC és el de Podemos, i viceversa (Coeficient de 0,781). En el cas de GEC, el seu patró i el de C’s tenen una correlació de 0,722.-El patró de vot que més s’assembla al del PSC és el de C’s (Coeficient de 0,829). Tot i això, té coeficients mitjans amb partit com ERC o Podemos, indicant la transversalitat del PSC a la ciutat.

