Han de tornar a redactar la sentència del «cas Nadia» per no haver concretat les indemnitzacions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat repetir, de forma parcial, la redacció de la sentència amb què l'Audiència de Lleida va condemnar a 5 anys de presó Fernando Blanco i a 3,5 Margarita Garau per aprofitar-se de la malaltia de la seva filla Nadia per enriquir-se amb les donacions rebudes per a tractaments mèdics que no es portaven a terme.Precisament dimarts que ve es compleix el termini màxim legal per a la presó preventiva en el cas de Blanco. El TSJC ha estimat parcialment el recurs pel que fa als pronunciaments civils de la sentència i anul·la la part que feia referència a les indemnitzacions "per falta de concreció". Per tant, el tribunal insta a l'Audiència de Lleida a fer una "individualització" dels perjudicats a qui s'ha d'indemnitzar i en concreti amb quines quantitats.La Sala civil i penal del TSJC ha estimat parcialment el recurs d'apel·lació que va presentar l'advocat de Fernando Blanco i desestima el que va interposar tant l'acusada Margarida Garau com la representació de l'Associació Nadia Nerea Contra la Tricotiodistròfia i Malalties Rares de Balears, contra la sentència que va dictar l'Audiència de Lleida el 6 de novembre de 2018.Per contra, el TSJC anul·la la resolució de novembre, tot i que només "exclusivament" en l'apartat que fa referència als pronunciaments civils a favor de "la resta de perjudicats" de l'estafa. El que demana en definitiva el tribunal, és una nova redacció d'aquest apartat però fent referència de forma ''individualitzada" als perjudicats que hagin de rebre indemnització i també els imports econòmics en referència a les donacions que s'han de recuperar.La sentència de l'Audiència de Lleida considera que els pares de Nadia tenien un "pla" per enriquir-se aprofitant la malaltia de la seva filla. Això no obstant, es va fer una distinció en relació a la importància que tenia cadascun a l'hora de portar a terme l'estafa. D'aquesta manera es va condemnar al pare a una pena més elevada que a la mare.L'estafa es va iniciar amb la constitució de l'Associació Nadia Nerea a les Balears i va continuar quan la família es va traslladar a viure a l'Alt Urgell. L'Audiència va assenyalar que entre el 2010 i el 2016 els acusats van assistir a diversos mitjans de comunicació per explicar la malaltia de Nadia i manifestar que necessitaven diners per pagar els costos dels tractaments mèdics. Deien falsament que la nena tenia risc de mort si no anava a l'estranger a rebre cures.Els mossos van comptabilitzar en més d'1,1 milions la quantitat estafada, dels quals més de 300.000 euros es van bloquejar als comptes després de la detenció de la parella al desembre de 2015. En total, segons la sentència es considera que els acusats es van enriquir en més de 400.000 euros, dels quals s'ordenava el retorn directe de 25.000 a tres dels gran perjudicats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor