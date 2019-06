Torrent insta l'Estat a «escoltar» l'informe de l'ONU sobre els Jordis i Junqueras

El president del Parlament, Roger Torrent, ha sortit al pas de la reclamació del govern espanyol, que reclama a l'ONU la recusació de dos dels cinc firmants de l'informe del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, que reclama l'alliberament immediat de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras. Torrent ha reclamat a l'Estat "escoltar" la resolució."Quan l'àrbitre diu una cosa que no li agrada, l'estat espanyol intenta desprestigiar-lo i dir que és de part", ha dit Torrent, "ara resulta que l'ONU sembla que tingui una visió parcial, però quan diu que no es respecten els drets i llibertats en altres països, com per exemple Veneçuela, l'estat espanyol posa en valor aquesta resolució", ha afegit.Torrent ha insistit que la postura de l'ONU evidencia que no és "just ni democràtic" l'empresonament dels líders independentistes i retreu a la Moncloa que menystingui les Nacions Unides i no consideri el seu grup de treball com una veu autoritzada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor