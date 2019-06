Cremen una quarantena de vehicles al pàrquing exterior de la terminal 2 del Prat

Conjuntament amb bombers @aena estem treballant en l'extinció d'un incendi al pàrquing exterior de la terminal T2 de l'Aeroport Barcelona-El Prat que ja està CONTROLAT. No hi ha ferits. Han resultat afectades unes 30 motocicletes i uns 8 turismes. — Bombers (@bomberscat) 1 de juny de 2019

Impresionante imagen. Es la T2 del aeropuerto de #ElPrat. Incendio en uno de los parkings. 👇🏼 pic.twitter.com/UdyhdNzBf2 — David Cifuentes (@DavidCifuu) 1 de juny de 2019

Incendi al pàrquing públic de la Terminal 2 de l'Aeroport Barcelona-El Prat @aena no afecta l'operativa aeroportuària #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 1 de juny de 2019

Els Bombers treballen en un incendi al pàrquing exterior de la terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat. El cos d'emergències ha rebut l'avís del foc poc abans d'un quart de tres del migdia.La gran columna de fum que ha provocat el foc a l'exterior de l'aeroport del Prat era de gran magnitud, tal com es pot veure en aquest vídeo del periodista d'Antena 3, David Cifuentes.Ha afectat un total de 30 motocicletes i 8 turismes, però no ha causat ferits. En les tasques d'extinció del foc, que ja està controlat, hi treballen tres dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, conjuntament amb el cos de bombers de l'aeroport.

