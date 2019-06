De «Years and Years» a «Alta mar»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

A les portes de l'estiu, les sèries segueixen estrenant temporades i les plataformes presenten noves produccions. L'Addictes en sèrie torna carregat de novetats, en una nova setmana on HBO segueix sent protagonista tot i la finalització de la ja mítica Joc de Trons. Ara, però, la plataforma apuja el nivell de qualitat amb noves entregues.Les produccions d'origen espanyol també arriben a les nostres pantalles, tot i que la qualitat no sigui l'esperada, la intenció cada vegada és més positiva i les posades en escena, més espectaculars. Què en penseu del recull d'aquesta setmana? Hi esteu d'acord?

