Detingut a Elx un narcotraficant fugit de la justícia francesa que es dirigia al Marroc

Agents de la policia espanyola han detingut a un narcotraficant que es trobava fugit de la justícia francesa des 2017 un control a Elx (Alacant). L'home es dirigia al Marroc, el seu país d'origen, per continuar eludint a les autoritats.Els efectius policials estaven realitzant un control rutinari a la carretera quan van donar l'alto a un vehicle on el conductor els va aixecar diverses sospites, segons han explicat les forces de seguretat en un comunicat.Els policies van comprovar les seves dades a través de les aplicacions informàtiques i van descobrir que li constava en vigor una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) requerida per les autoritats franceses amb motiu de tràfic de drogues des de maig de 2017.El fugitiu, de 41 anys d'edat, ha estat posat a disposició del jutjat central d'instrucció número sis de l'Audiència Nacional de Madrid.

