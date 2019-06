Mor el futbolista José Antonio Reyes en un accident de trànsit

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 de juny de 2019

El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma.



DEP — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 1 de juny de 2019

Hoy es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al @SevillaFC.#RCDE | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/Qf1lW0kwrY — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 1 de juny de 2019

El futbolista José Antonio Reyes ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit. El jugador, de 35 anys, va jugar a l'Espanyol la temporada 2016-2017. La seva trajectòria com a professional va passar per grans equips europeus com el Madrid, l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid i, sobretot, el Sevilla, on es va formar com a futbolista. Reyes, que tenia una esquerra formidable que el futbol espanyol no oblidarà, també va ser internacional amb la selecció d'Espanya.Segons informen diversos mitjans, l'accident de cotxe ha tingut lloc poc abans de les dotze del migdia, a l'Autovia A-376, a la seva ciutat natal, Utrera. El vehicle on viatjava el futbolista ha sortit de la carretera, per causes concretes que encara es desconeixen -s'ha oberta una investigació-, i s'ha incendiat.Ha estat precisament el conjunt del Sánchez Pizjuán, on hi va debutar el curs 1999-2000, el que ha informat en primer lloc de la tràgica notícia a través de les xarxes socials.El davanter d'Utrera, que actualment jugava a l'Extremadura UD, va ser el jugador més jove a debutar a Primera Divisió amb el Sevilla, quan tenía només 16 anys, de la mà de Joaquín Caparrós.Va abandonar el quadre sevillista -en el qual va viure dues etapes: 1999-2004 i 2012-2016- camí de l'Arsenal el 2004, i després d'això va jugar al Reial Madrid (2006-2007), l'Atlètic de Madrid (2007-2008 i 2009-2012), el Benfica (2008-2009), l'Espanyol (2016-2017) i el Còrdova CF (2018). El club on militava actualment, l'Extremadura, també s'ha acomiadat públicament d'ell.L'Espanyol ha volgut expressar a les xarxes el seu condol per la mort de Reyes. El club ha compartit un missatge en què assegura que és un "dia trist" per la mort del futbolista. Els pericos han volgut expressar el seu condol a la família de Reyes i també al Sevilla FC, el club amb el qual va estar més anys vinculat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor