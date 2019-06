Collboni només vol pactar amb Colau però no dona per fet que ella hagi de ser l'alcaldessa

Collboni sosté que cal treballar per un govern "estable, progressista i d'esquerres" que "no subordini la ciutat al conflicte"

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, només vol obrir converses amb Barcelona en Comú per explorar un govern de coalició. Tot i això, no ha donat per fet que fruit d'aquesta entesa Ada Colau hagi de ser alcaldessa durant els quatre anys de mandat. Tot i que el dirigent socialista ha assegurat que aquesta qüestió "no serà un problema" en les negociacions, ha evitat explicitar que ell renunciï a l'alcaldia i ha assegurat que està per parlar el format de pacte, també de la possibilitat de repartir-se el mandat dos anys cadascun.Just abans de participar a les jornades del Cercle d'Economia de Sitges, Collboni ha explicat que espera poder reunir-se la setmana que ve amb Colau per arrencar les converses. En tot cas, ha argumentat que dels resultats electorals del 26 de maig es desprèn que el 60% dels vots han anat a parar a formacions no independentistes i que per això cal treballar per un govern "estable, progressista i d'esquerres" que "no subordini la ciutat al conflicte". Per aconseguir-ho, ha instat a l'encara alcaldessa en funcions a acceptar la "generositat" del candidat de Ciutadans, Manuel Valls, que ha ofert els seus vots per a la investidura de Colau per barrar el pas a Ernest Maragall.A hores d'ara, però, Barcelona en Comú segueix insistint en la seva proposta d'acord a tres bandes amb ERC i el PSC, mentre que els socialistes consideren incompatible negociar amb els republicans. La proposta d'Ernest Maragall, per la seva banda, passa per una entesa a tres bandes per a la investidura que inclou comuns i JxCat. Tot i això, aquest divendres el dirigent republicà ja va obrir la porta a negociar només a dues bandes amb Colau Collboni ha demanat que hi hagi a la capital catalana un govern que estigui "a l'altura de les circumstàncies" i que posi l'Ajuntament al servei de les persones i de l'economia i agafi les regnes per resoldre conflictes com el de l'habitatge, l'economia, l'ocupació i la seguretat.

