Lledoners ja prepara les set cel·les del presos polítics per un eventual retorn després del judici

El Centre Penitenciari Lledoners ha desocupat i està preparant les set cel·les que van ocupar els presos polítics independentistes al mòdul 2 entre juliol de l'any passat i aquest mes de febrer per si un cop celebrat el judici tornen a la presó de Sant Joan de Vilatorrada, segons ha confirmatde fonts properes al centre.Un cop finalitzades les sessions testificals i de proves, el judici que es porta al Tribunal Suprem contra els líders independentistes finalitzarà després de l'última intervenció dels acusats, previsiblement el 12 de juny. A partir d'aquella data, i fins a la data en que es dicti la sentència, que segurament serà passat l'estiu, els lletrats demanaran el retorn dels presos a Catalunya.Malgrat que la decisió del trasllat no depèn dels Serveis Penitenciaris de la Generalitat, sinó del Ministeri de l'Interior amb el vist-i-plau del Tribunal Suprem, des de la presó bagenca no es vol deixar res a l'atzar i per això han desocupat i estan preparant les mateixes set cel·les que van ocupar durant aquells set mesos.El Centre Penitenciari Lledoners es prepara, doncs, pel retorn de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forn, Rull i Turull, a partir de mitjans de juny.

