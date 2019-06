Un cotxe desfrenat cau per les escales d'una plaça de Manresa i fereix una dona

Un cotxe ha baixat aquest divendres al migdia per les escales que donen des del carrer Circumval·lació fins a la plaça Onze de Setembre de Manresa i ha quedat penjat després de fer caure el mur de pedra que separa totes dues vies. Pel camí ha ferit de poca gravetat una dona de 35 anys veïna de Castellgalí. La dona ha estat atesa per personal sanitari al mateix lloc de l'atropellament i posteriorment ha estat traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu.Segons la Policia Local de Manresa, que s'ha dirigit al lloc de l'accident amb els Bombers, el vehicle s'ha desfrenat a la Pujada del Castell on estava estacionat i ha baixat de cul sense conductor fins al mur de la plaça Onze de Setembre.Afortunadament la barana de pedra ha fet de fre del turisme, que hauria caigut a més velocitat per la plaça Onze de Setembre, per on acostumen a passar persones i hi ha altres cotxes aparcats.La Policia Local ha iniciat un expedient administratiu per infracció a la Ordenança de Circulació i Mobilitat de Manresa, per abandonar el vehicle sense adoptar les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en moviment.

