L'ANC exigirà a Torra eleccions plebiscitàries després de la sentència del judici

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) exigirà al president de la Generalitat, Quim Torra, la convocatòria d'eleccions anticipades després que el Tribunal Suprem hagi emès la sentència del judici de l'1-O. Segons avança La Vanguardia, aquesta és la proposta aprovada pel secretariat de l'entitat independentista, que alhora veu "molt possible" que Torra avanci els comicis.L'estratègia prevista per l'ANC a l'hora de fer pressió amb la seva demanda és la convocatòria d'una manifestació després que el Suprem dicti sentència. L'objectiu de l'entitat és frenar aquelles posicions polítiques que centren el seu projecte polític en ampliar els suports a la independència i a demanar un referèndum pactat que l'Estat "mai acceptarà".Si Torra acaba convocant eleccions, l'ANC confia a recuperar la via unilateral. Si en els comicis l'independentisme supera el 50% dels vots, l'entitat creu que hi haurà prou legitimitat per declarar la independència, tot i que recela de l'actitud de JxCat i ERC. "No estan en condicions de liderar un nou embat", assegura el secretariat.Per l'ANC, la sentència del judici de l'1-O ha de servir de "palanca" pe tirar endavant un "nou embat". Al text, l'entitat deixa clar que no acceptarà més "autonomisme" i recorda les "promeses incomplertes" del Govern de Quim Torra i l'assenyalen com un dels responsables de "liderar la victimització" a Catalunya.

