Jordi Évole veu amb bons ulls l'oferta de Valls a Colau

Els comuns continuen recollint opinions de l'esquerra mediàtica i política favorables a acceptar l'oferta de Manuel Valls, que es va mostrar disposat a facilitar la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa sense demanar res a canvi.Aquest dissabte ha estat el torn del periodista Jordi Évole, que va dinar amb la líder dels comuns aquest dijous. En el seu article a La Vanguardia fa una picada d'ullet a l'exprimer ministre francès. "Que s'obri una via d'aigua en un partit tan dur com Ciutadans, no em sembla del tot malament", diu Évole.Pel periodista, seria incomprensible que Colau no lluités per continuar liderant l'Ajuntament. "Molts dels que ara la critiquen, professionals de la política, no desaprofitarien l'ocasió", diu. Évole defineix l'alcaldessa com "l'ànima dels comuns", que considera l'única formació política "híbrida" que ha sobreviscut a Catalunya, en referència a la seva voluntat de "solucionar" el conflicte polític català, en contraposició als partits que, segons Évole, en viuen. A més, afirma que qualsevol cosa que no sigui mantenir l'alcaldia abocaria els comuns i Colau a la "invisibilitat".Una de les tesis del periodista és que una alcaldia en mans d'ERC suposaria el risc de traslladar la "paràlisi" del Govern i el Parlament a l'Ajuntament.Évole llança un avís a Barcelona en Comú i fa servir d'exemple l'aval que en el seu moment va donar la CUP a convertir Carles Puigdemont en president de la Generalitat. Una decisió que, segons el periodista, va provocar que "l'independentisme pop" robés la cartera als cupaires, deixant-los amb quatre diputats al Parlament i sense representació al consistori barceloní.Ara, Évole alerta que ERC pot voler fer el mateix amb els comuns si les dues forces pacten i recorda que els republicans ja van "robar" als comuns qui va ser portaveu seva al Parlament, Elisenda Alamany, actualment número dos d'Ernest Maragall.Évole, a més, assegura que no només són les forces constitucionalistes les que anhelen que ERC es quedi sense l'alcaldia, sinó també Junts per Catalunya. "No ho diran en públic peò en privat gaudeixen pensant que ERC es pot quedar sense la joia de la corona".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor