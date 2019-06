Nova modalitat de furt detectada a Tortosa: truquen a la porta i et demanen menjar, quan el vas a buscar, et roben tot el que tens al rebedor. Si t'hi trobes, pren precaucions pic.twitter.com/glMWVZ5HTF — Mossos (@mossos) 29 de maig de 2019

Els Mossos d'Esquadra adverteixen d'una nova modalitat de furt que han detectat a Catalunya. Concretament, a Tortosa (Tarragona), on la policia catalana ha registrat cinc casos que han seguit aquest patró. En tots ells, la sospitosa és una dona amb la mateixa estètica que truca a la porta de casa, demana diners o menjar per al seu fill i, quan els amos de la casa van a buscar-ne, aprofita per agafar coses del rebedor, principalment carteres i moneders.Els Mossos han difós un missatge d'advertència a través de les xarxes socials i han demanat precaució.

