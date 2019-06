Miley Cyrus, l'esperat retorn d’una veu generacional

Tame Impala al Primavera Sound. Foto: José M. Gutiérrez

Kate Tempest al Primavera Sound. Foto: José M. Gutiérrez

L'arxiconeguda cantant pop Miley Cyrus ha escollit el festival barceloní per presentar el seu nou àlbum, que ha sortit precisament a la mateixa data del concert i del que ja es van avançar temes per anar obrint boca. En ell destaquen també les col·laboracions de veus tan conegudes com Lady Gaga i Alicia Keys. L'escenari Seat que ja es va omplir de gom a gom poc abans de les onze de la nit. El setè cd de l'americana s'ha presentat precisament aquest divendres i comprèn tot un seguit d'estils que la caracteritzen: passant pel hip hop, el pop més clàssic i finalment el country, estil que ha anat treballant darrerament com demostra el seu últim àlbum publicat, Younger Now (RCA, 2017).Cyrus va arribar al cartell del Primavera Sound d'enguany arran de la cancel·lació del concert de Cardi B. La seva incorporació ha casat perfectament amb el lema de l'edició d’enguany: "The New Normal" pot relacionar-se amb l'empoderament femení de l'artista.L'americana ha protagonitzat potser un dels concerts més multitudinaris d'enguany barrejant matisos de la música urbana actual amb les seves cançons més conegudes com Party in the USA o Braking ball. Miley Cyrus ha sigut capaç fins i tot d'interpretar Jolene, el conegut tema country ha fet palpable la seva connexió amb el gènere donats els seus orígens.Va ser la tercera vegada que la banda australiana liderada per Kevin Parker visita el festival. La seva mística i psicodèlica música van sonar a l'escenari Pull&Bear tot just acabar el concert de Miley Cyrus. Un gir de 360 graus que va fer que la festa mutés a un ambient de caràcter més introspectiu, ja que els dos artistes, tot i tocar en escenaris bessons i un darrere l’altre, no podrien estar a extrems més separats pel que fa a el seu estil. Així i tot, els australians ven interpretar temes del seu darrer disc –Currents (Modular/Universal, 2015)- on van portar el seu inconfusible so a ritmes més ballables propers al R&B.Tame Impala va aprofitar el directe per interpretar temes inèdits del seu imminent nou àlbum. Sense oblidar alguns dels seus temes més coneguts com Let it happen.Paral·lelament l’escenari Ray-Ban acollia el concert de la polifacètica britànica Kate Tempest, un clar exemple de com la lírica de la veu parlada pot esdevenir música. L’artista va protagonitzar amb el seu directe un dels moments més polítics de la nit amb temes que parlen dels problemes d’occident posant especial èmfasi en la situació d’Europa, l’auge dels feixismes i el paradigmàtic cas del Brexit. Temes que van escaure’s donada la gran quantitat de públic britànic assistent al festival. Kate Tempest ha pogut reivindicar-se com una trobadora contemporània en un directe on l'electrònica animava la seva imponent veu.Tornant a l'escenari Seat i per encetar el final de la jornada la cantant sueca Robyn va captivar els assistents amb el seu pop ballable que va convidar al públic a seguir la festa. Després d'abandonar els escenaris durant un any l'artista va tornar l'octubre passat amb el seu últim àlbum Honey (Apmamman, 2018), fet que ha comportat aquesta gira on no hi ha pogut faltar al Primavera Sound. El concert ha demostrat la seva gran tornada als escenaris, intercalant els seus temes més pop amb d’altres que arribaven a acariciar el techno. Sens dubte però els seus temes més aplaudits han sigut Dancing on my own, Call your girlfriend i With every Heartbeat, tema amb el qual ha acabat el concert.

