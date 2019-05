«Lo Caragolasso» dona el tret de sortida a l'Aplec del Caragol

L'Aplec del Caragol de Lleida ha arrencat aquest divendres al vespre amb el tradicional "Caragolasso". Es preveu que l'edició d'aquest any reuneixi 13.500 collistes amb 107 penyes, i espera la visita d’unes 200.000 persones.En total, està previst que es consumeixin més de 13 tones de caragols fins diumenge. Entres les novetats d’enguany, hi ha un espai per al públic, wifi gratuït i també un espai per casaments a l’estil "Las Vegas". Les propostes de les colles que passen aquests dies al recinte dels Camps Elisis van des dels concerts i la música en directe fins a concursos divertits que barregen menjar i beure. Entre les novetats també destaca el festival infantil, que tindrà lloc diumenge al matí amb les actuacions de Dàmaris Gelabert i Sac Espectacles.La gastronomia serà present també al palau de Vidre on hi haurà el restaurant de la colla Forasters de l'Aplec. Els visitants tindran diferents opcions per viure la festa des de dins contractant el pack Restaurants, un paquet que dona l'opció de dinar al restaurant de l'Aplec, dissabte i diumenge, o bé sopar el dissabte. Però també hi ha l'opció de packs que, a més dels àpats, també inclouen l'allotjament en hotels de la ciutat. Els diferents paquets turístics es poden contractar online a través de l'agència oficial de la Fecoll, Azul Marino Viatges.Al marge, a l'Aplec també es podran fer tastets de caragols per 8 euros i, un any més, s'oferiran menús, amb quatre opcions a diferents preus a escollir. El president de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, Ferran Perdrix, ha destacat que s’arriba enguany a xifres de "rècord" i les ha qualificat de les "més grans mai vistes". Perdrix ha destacat que Lleida és "ciutat AVE" i ha afegit que és un fet que "ens va molt bé" perquè la gent pot venir un dia, visitar l’Aplec i tornar a casa. El president ha parlat d’hotels plens i ha vaticinat que amb el bon temps que s’espera al llarg del camp de setmana i l’ampliació de colles, dues noves, es pot passar enguany de les 12 tones a les 13,5 tones de consum de caragols.

