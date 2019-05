El Consell per la República convoca una manifestació el 2 de juliol davant el Parlament Europeu

El dia 2 de juliol mobilitzem-nos davant de la seu del Parlament Europeu a Estrasburg.

🎗Exigim que l’Estat espanyol alliberi els presos polítics.

❌Reclamem al Parlament Europeu que no permeti l’exclusió dels 3 eurodiputats catalans.

🇪🇺No a la degradació democràtica d’Europa! — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) 31 de maig de 2019

El Consell per la República ha convocat una manifestació el pròxim 2 de juliol davant el Parlament Europeu a Estrasburg. En un comunicat i a través d'una piulada al Twitter, vertebren la convocatòria en tres eixos principals.Reclamen l'alliberament dels presos polítics per part de l'estat espanyol, exigeixen a l'Eurocambra que no veti els tres eurodiputats catalans (Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín) i demanen que el Parlament Europeu "no involucioni".

