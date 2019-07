La llosa del deute aboca ICV al concurs de creditors

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) sospesa entrar en concurs de creditors, pas previ a la seva dissolució. El partit creat l'any 1987 i que lideren en aquest moment David Cid, Marta Ribas i Ernest Urtasun té greus dificultats per fer front a pagament de les despeses i el deute que acumula. Tot i que encara no ha pres una decisió formal, ICV ha explicat a la seva militància la crisi econòmica que travessa, que obligarà a prendre mesures. Dues circumstàncies han estat determinants per a les dificultats financeres de la formació: un deute bancari que l'any 2017 -últim any del qual el partit dona informació a la seva pàgina web- era de 10,2 milions d'euros i, en paral·lel, una disminució dels ingressos per representació obtinguts.La direcció assegura que a hores d'ara el deute és de 9 milions d'euros i que, de moment, la formació està al corrent de pagament tant de nòmines com a les entitats financeres. "Anem mes a mes", expliquen fonts oficials, tot admetent que la situació "és complicada" i que per això estan en constant anàlisi de la situació econòmica. "Quan deixi de ser sostenible, veurem què fem", insisteixen. La situació d'emergència de la caixa d'ICV coincideix amb una crisi de Catalunya en Comú -partit del qual en formen part i en el qual s'integraria la seva militància en cas de dissolució- arran dels resultats adversos a les eleccions espanyoles i municipals, tot i haver aconseguit conservar l'alcaldia de Barcelona.Fonts consultades, però, expliquen que entrar en concurs de creditors és una qüestió de dies.ja va contactar amb la direcció d'ICV fa més d'un any per les dificultats econòmiques del partit i va rebre una negativa sobre que estiguessin sobre la taula decisions dràstiques. En plena negociació de l'alcaldia de Barcelona, la cúpula va tornar a negar a aquest diari que l'escenari del concurs de creditors a ICV fos un escenari imminent. Fonts consultades argumenten que, precisament, volien impedir que la informació transcendís abans de la investidura d'Ada Colau. La informació apuntada pel diari VozPópuli ha fet emergir una situació comentada en l'espai polític integrat per ICV.Les expectatives econòmiques del partit van patir un punt d'inflexió l'any 2015, quan la formació es va presentar amb Catalunya Sí que es Pot, i van rebre el sotrac definitiu després dels mals resultats electorals de les eleccions del 21 de desembre del 2017. Tot plegat, mentre ha anat disminuint el seu patrimoni per intentar pal·liar el deute. L'any 2010 el valor del patrimoni total del partit era de 13,7 milions mentre el deute bancari era de 10,1 milions; i l'any 2017 el patrimoni era de 8,9 milions i el deute de 10,2. Les dades evidencien que s'ha reduït molt més el patrimoni que el deute amb els bancs. Tot plegat, mentre es mantenia la despesa en personal.Quan a l'abril del 2017 va néixer Catalunya en Comú, la formació de la qual Xavier Domènech en va ser l'arquitecte, va pactar amb el partit de nou encuny temps per eixugar el deute que acumulava la formació. Des dels seus inicis, els comuns van subscriure un codi ètic que incloïa el compromís de no finançar-se per la via de crèdits bancaris i els principis fundacionals de Catalunya en Comú van adoptar també aquest compromís, tot deixant clar que no heretaria deutes dels partits que integren la confluència, com el d'ICV. Dos anys després del naixement del nou partit dels comuns, els ecosocialistes no han trobat la manera de resoldre els seus problemes econòmics.L'evolució econòmica d'ICV està estretament lligada a la representació institucional dels darrers anys i a l'alt deute bancari que acumula la formació. A les eleccions del 2012, ICV-EUiA van obtenir el seu millor resultat, amb 13 representants, deu dels quals ecosocialistes, amb la qual cosa els ingressos de representació provinents del Parlament van ser d'1,2 milions en l'exercici del 2013 i el 2014 i de 1,08 milions el 2015, mentre que la subvenció de l'Estat se situava a l'entorn del mig milió.Però a les eleccions catalanes del 2015, ICV es presenta ja en coalició dins de CSQEP, encapçalada per Lluís Rabell, i acaba obtenint 11 diputats, quatre dels quals d'ICV. És aleshores quan a l'exercici del 2016 els ingressos provinents del Parlament cauen a 572.300 euros. La baixada s'acaba mitigant amb un increment dels ingressos provinents de l'Estat per l'èxit electoral d'En Comú Podem, encapçalat per Xavier Domènech, a les eleccions del 2015 i del 2016, que va suposar una injecció anual de 862.189 euros. El nou sotrac, però, arriba amb les eleccions del 21 de desembre del 2017.Aleshores va ser Catalunya en Comú la que es presentava a les eleccions i el partit de nou encuny, creat l'abril d'aquell mateix any, va acordar que es ingressos anaven a parar a la tresoreria de la nova formació. Fonts coneixedores de la situació expliquen que ja al gener del 2018 experts econòmics van recomanar a ICV entrar en concurs de creditors però que la direcció el partit ho va descartar en aquell moment tot argumentant que volia aguantar fins després de les eleccions municipals. ara, hi posa en marxa.Durant aquest últim any i mig, expliquen aquestes fonts, alguns treballadors del partit s'han ressituat a Catalunya en Comú i l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta carpeta de despeses en personal s'havia mantingut entre els 730.000 i els 800.000 euros entre el 2013 i el 2017. La formació també han anat venent patrimoni, però la urgència per pagar despesa corrent ha provocat vendes per sota del preu corresponent. La direcció afirma que a hores d'ara encara manté uns 26 locals dels 31 que tenia.Almenys dos locals han estat traspassats a Barcelona en Comú en concepte de deute i un dels grans maldecaps per a ICV és la seu del carrer del Passatge del Rellotge. Durant mesos s'ha sospesat intentar vendre-la o llogar-la. Caldrà veure ara quin és l'impacte que acaba tenint sobre el partit si finalment entra en concurs de creditors, situació que es va buscar ajornar en plenes negociacions sobre l'alcaldia de Barcelona. L'Ajuntament continua sent un flotador per a la plantilla d'una ICV en risc de fallida.

