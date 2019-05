JxCat recorre la negativa de la mesa a tenir grup propi al Congrés

Junts per Catalunya (JxCat) ha presentat un recurs davant la Mesa del Congrés en el qual sol·licita a l'òrgan de govern de la Cambra que reconsideri la seva negativa a que els seus set diputats (tres d'ells suspesos per estar en presó preventiva) es constitueixin com a grup parlamentari.L'òrgan, que presideix Meritxell Batet i del qual formen part PSOE, PP, Cs i Unides Podem, va acordar aquest dijous per unanimitat enviar als diputats de JxCat al Grup Mixt, en considerar que no reuneixen els requisits que fixa el Reglament per poder constituir grup propi.Segons les normes de la Cambra, poden crear grup els qui tenen 5 diputats i superen almenys el 15% dels vots en totes les circumscripcions en què es van presentar, un llindar al qual JxCat no ha arribat a tot Catalunya (es va quedar al 12,05%). En concret, supera el 15% tant a Girona (22,44%) com a Lleida (20,73%), però no arriba a aquest percentatge a Barcelona (10,13%) ni a Tarragona (12,25%).En el seu recurs, recollit per 'Europa Press', JxCat sosté que sí que compleix els requisits que estableix el Reglament perquè interpreta que la mitjana de percentatges de les quatre províncies supera el llindar del 15% i arriba fins i tot al 16,4%. En aquest sentit, reclama a la Mesa que faci "aquesta interpretació més favorable al dret dels diputats a constituir grups", els permeti tenir grup propi i que, a més, no envieu a Mixt als seus tres diputats suspesos.

