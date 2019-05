Les 5 accions del govern de Berga per «una Patum feminista i lliure de violències sexistes»

"Per una Patum feminista per a totes i tots!". Aquest és el missatge que encapçala el fulletó de la Patum de ‘Vull la nit!’. La campanya impulsada per l'Ajuntament de Berga per promoure unes festes lliures de sexisme al municipi tornarà a tenir presència durant la celebració de la Patum a través de diverses accions.El regidor d'Igualtat de Berga, Ivan Sànchez, ha recordat que "aquest ajuntament va apostar fermament per fer front a les violències i agressions sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn". La presentació de les novetats de la Patum 2019 va fer-se aquesta setmana. Els responsables de l'ajuntament també hi van explicar que es regalarà aigua i còctels sense alcohol durant la Patum "per a un consum més responsable". La ciutat preveu una afluència multitudinària de gent perquè la seva festa per excel·lència coincideix amb la revetlla de Sant Joan.La regidora de Patum, Mònica Garcia ha defensat la importància de disposar d’un servei itinerant, ja que "quan acaba la festa augmenta el risc de patir agressions i nosaltres volem que les persones se sentin protegides i tinguin un referent en cas que es produeixin aquest tipus de situacions". Per donar a conèixer el Punt Lila, el dimecres, 19 de juny, hi haurà una sessió de música amb la DJ Magenta, a partir de la 1 de la matinada a la Plaça de Viladomat.

